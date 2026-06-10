عائلات مسلمة تفر من قرية هندية بعد هجمات حشد هندوسي متطرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قررت نحو عشرين عائلة مسلمة في غرب الهند مغادرة قريتها الأصلية بعد سنوات من المضايقات والاعتداءات المتكررة من قبل الغوغاء والممارسات الشرطية التمييزية من قبل أنصار الجماعات الهندوسية المتطرفة، في محاولة يائسة لحماية أرواحهم، كما وصفها السكان. وقال سكان قرية أرالا في مقاطعة سانغلي بولاية ماهاراشترا إنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان بعد أن تصاعد هجومٌ وقع مؤخرًا على عائلة مسلمة إلى حملة ترهيب واسعة النطاق، بلغت ذروتها بتهديدات وشعارات طائفية واحتفالات أقامها المتهمون عقب إطلاق سراحهم بكفالة. وذكرت صحيفة "هندوستان غازيت" المستقلة أن العائلات كانت قد خططت في البداية للتوجه إلى محكمة كولهابور التابعة لمحكمة بومباي العليا للمطالبة بالعدالة، قبل أن يقنعهم مسؤولو المقاطعة بتقديم مطالبهم كتابيًا.

وقال أحد سكان القرية، عابد دانج: "ندعو الناس إلى دعمنا. نحن بحاجة إلى حماية قوية. غدًا، سيُقام حدث في قريتنا قد يكون مؤامرة لإثارة الشغب. حياتنا في خطر". بحسب دانج، فإنّ منفذي الهجمات ينتمون إلى جماعة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) الهندوسية المتطرفة، وجماعة فيشوا هندو باريشاد (VHP) التابعة لها. وأضاف: "يستمر هذا الأمر منذ سنتين أو ثلاث سنوات، ويختلقون أعذارًا مختلفة لاستهداف العائلات المسلمة". وتُركّز هذه الادعاءات في شكوى رسمية قدّمها في 29 مايو/أيار صدهام شوكت دانج، أحد السكان المصابين، الذي اتهم أكثر من 30 شخصًا بتنفيذ هجوم منسق ضد عائلته، والاستفادة لاحقًا مما وصفه بتعامل الشرطة المتحيز مع القضية.