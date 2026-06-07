السيد الحكيم: القرآن الكريم حافظ هوية الأمة الإسلامية عبر العصور ووسيلة مؤثرة في إيصال رسالته وهدايته إلى الناس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد أستاذ الحوزة العلمية السيد رياض سعيد الحكيم، أن القرآن الكريم يمثل المعجزة الخالدة للدين الإسلامي، وحافظ هوية الأمة الإسلامية عبر العصور، فضلا عن كونه وسيلة مؤثرة في إيصال رسالته وهدايته إلى الناس، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق فعاليات الأسبوع القرآني الدولي في الصحن الحسيني الشريف، بحضور ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، والأمين العام للعتبة الحسينية الأستاذ حسن رشيد العبايجي، وبمشاركة 30 دولة

وقال السيد رياض سعيد الحكيم، إن "القرآن الكريم يؤدي أدوارا أساسية في حياة الأمة، أولها، كونه المعجزة الخالدة للإسلام التي تميزت ببقائها واستمرارها بخلود الرسالة الإسلامية"، مبينا أن "الدور الثاني يتمثل في حفظ هوية الأمة الإسلامية ومنعها من الانحراف والضياع، من خلال وجود كتاب إلهي محفوظ وموثق يحفظ الأصول والثوابت الإسلامية على مر الأزمان".

وأوضح أن "القرآن الكريم أسهم في المحافظة على الركائز العقائدية الأساسية لدى المسلمين رغم مرور أكثر من (14) قرنا على بعثة النبي محمد (صلى الله عليه واله)"، لافتا إلى أن "وجود القرآن الكريم كان عاملا أساسيا في صيانة الهوية الإسلامية واستمرارها والفاظ عليها".

وأضاف أن "الدور الثالث للقرآن الكريم يتمثل في تأثيره المباشر في النفوس والمشاعر، لكونه كتابا يمتاز بالفصاحة والبلاغة والأسلوب المؤثر"، منوها إلى أن "الاهتمام بالتلاوة وتحسين القراءة والأداء القرآني يرتبط ارتباطا وثيقا برسالة القرآن وأهدافه في هداية المجتمع".

وتابع أن "النصوص الواردة عن النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه واله) وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) أكدت أهمية القراءة الحسنة للقرآن الكريم، لما لها من أثر في إيصال مضامينه إلى الناس وتعزيز حالة الخشوع والتأثر برسالته".

واستطرد قائلا أن "الأنشطة والفعاليات القرآنية تسهم في جمع المسلمين تحت مظلة القرآن الكريم وتعزيز المشتركات بينهم، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تمثل مساحة جامعة للأمة الإسلامية رغم اختلاف الآراء والاجتهادات".

واشاد الحكيم "بالجهود التي تبذلها العتبة الحسينية المقدسة في المجال القرآني، تجسدت حالة التلاحم بين الثقلين، القرآن الكريم وأهل البيت (عليهم السلام)، وتسهم في ترسيخ الثقافة القرآنية وخدمة رسالة الإسلام".

الجدير بالذكر أن الأسبوع القرآني الدولي (جائزة كربلاء الدولية الخامسة) يقام في الصحن الحسيني الشريف بمشاركة قرآنية واسعة من داخل العراق وخارجه، ويهدف إلى نشر الثقافة القرآنية وتعزيز حضور القرآن الكريم في حياة المجتمع.

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