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بسبب التعاطف مع إيران..السلطات الكويتية تسجن مذيعة التلفزيون لمدة 3 سنوات

7 يونيو 2026 - 08:44
رمز الخبر: 1823574
بسبب التعاطف مع إيران..السلطات الكويتية تسجن مذيعة التلفزيون لمدة 3 سنوات

سجنت السلطات الكويتية مذيعة التلفزيون "زينب دشتي" لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك بسبب تعاطفها مع جمهورية ايران الاسلامية التي شنت عليها أمريكا والكيان الصهيوني عدوانًا عسكريًا غاشمًا.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أشارت تقارير كويتية إلى أن القضاء الكويتي، أيد حكمًا صادرًا بحق مذيعة التليفزيون الكويتي الرسمي زينب دشتي، بحبسها لمدة ثلاث سنوات، بتهمة التعاطف مع جمهورية ايران الاسلامية.

ويأتي ذلك الحكم بعد حملة استهدفتها خلال الفترة الماضية، على خلفية تبنيها بعض المواقف والآراء التي كانت تكتبها عبر حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا، حول العدوان العسكري الامريكي الصهيوني على جمهورية إيران الاسلامية، والذي اعتبرها البعض تعاطفًا مع إيران.

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