بسبب التعاطف مع إيران..السلطات الكويتية تسجن مذيعة التلفزيون لمدة 3 سنوات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أشارت تقارير كويتية إلى أن القضاء الكويتي، أيد حكمًا صادرًا بحق مذيعة التليفزيون الكويتي الرسمي زينب دشتي، بحبسها لمدة ثلاث سنوات، بتهمة التعاطف مع جمهورية ايران الاسلامية.

ويأتي ذلك الحكم بعد حملة استهدفتها خلال الفترة الماضية، على خلفية تبنيها بعض المواقف والآراء التي كانت تكتبها عبر حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا، حول العدوان العسكري الامريكي الصهيوني على جمهورية إيران الاسلامية، والذي اعتبرها البعض تعاطفًا مع إيران.

.....................

انتهى / 323