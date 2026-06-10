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الدفاع الجوي للحرس الثوري يسقط مسيرة امريكية من طراز "MQ-9"

10 يونيو 2026 - 09:15
رمز الخبر: 1825117
الدفاع الجوي للحرس الثوري يسقط مسيرة امريكية من طراز "MQ-9"

تمكنت وحدات الدفاع الجوي من رصد واعتراض الطائرة المسيّرة الأمريكية أثناء محاولتها الاقتراب من منطقة العمليات والتدخل في مسرح الاشتباكات الجارية شمال الخليج الفارسي.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن حرس الثورة الاسلامية فجر اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "MQ-9" في أجواء محافظة بوشهر جنوب البلاد.

وأكدت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان رسمي، أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من رصد واعتراض الطائرة المسيّرة الأمريكية أثناء محاولتها الاقتراب من منطقة العمليات والتدخل في مسرح الاشتباكات الجارية شمال الخليج الفارسي.

وأوضح البيان أن الطائرة تعرضت لنيران منظومات الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري في سماء مدينة "جم" بمحافظة بوشهر، ما أدى إلى إسقاطها وتدميرها بالكامل.

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