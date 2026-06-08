القوات المسلحة تطلق 10 صواريخ على أهداف في فلسطين المحتلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن جيش الكيان الصهيوني الغاشم عن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة.

واعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين عن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة.

إطلاق 10 صواريخ من إيران نحو المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بإطلاق 10 صواريخ من إيران نحو المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية، مشيرة إلى تضرر ثلاثة مبانٍ في الضفة الغربية.

تفعيل صفارات الإنذار في قاعدة "زيكيم" العسكرية

وذكرت وسائل إعلام الكيان الصهيوني تفعيل صفارات الإنذار في قاعدة "ريكيم" العسكرية في قطاع غزة.

كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للكيان الصهيوني أنه بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب وجنوبها.

ودعت هذه القيادة المستوطنين الصهاينة إلى البقاء في الملاجئ.

وكان الكيان الصهيوني قد أعلن سابقاً عن هجمات صاروخية إيرانية على مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة.

وبحسب التقارير الإخبارية، فقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها، والقدس المحتلة، وبئر السبع وضواحيها، وكذلك المستوطنات المحيطة بغزة.

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