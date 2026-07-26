إقامة مهرجان "يوم الإمام الحسين (ع)" السنوي في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ احتضنت جامعة "كراتشي" الباکستانیة، المهرجان السنوي الكبير لـ"يوم الإمام الحسين(ع)"، والذي نظمته منظمة الطلبة الإمامية (ISO)، وسط أجواء إيمانية وثقافية متميزة، وذلك بمشاركة حاشدة من أساتذة الجامعة وطلابها، إلى جانب نخبة من العلماء والمفكرين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية، وممثلين عن مختلف المدارس الإسلامية.

ويهدف هذا الملتقى السنوي إلى ترسيخ مبادئ النهضة الحسينية في وعي الأجيال الصاعدة، والتعريف بسيرة الإمام الحسين (عليه السلام) وفلسفة ثورته الإصلاحية، وتعزيز قيم الوحدة الإسلامية، والوعي، والأخلاق، والمسؤولية الاجتماعية، وخدمة الإنسان.



واستُهلت فعاليات المهرجان بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمات ترحيبية وفقرات إنشادية، قبل أن تبدأ الجلسات العلمية والفكرية التي تناولت الأبعاد الدينية والفكرية والإنسانية لنهضة الإمام الحسين (عليه السلام)، ودورها في ترسيخ قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.



وفي الجلسة الأولى، ألقى سماحة السيد فرخ عباس الرضوي كلمة أكد فيها أن واقعة كربلاء ليست مجرد حدث تاريخي، وإنما مشروع حضاري متجدد يُجسد مبادئ الحق والعدل والحرية وصون الكرامة الإنسانية.

وأوضح أن الإمام الحسين (عليه السلام) قدّم أسمى معاني التضحية دفاعاً عن الدين الأصيل ومواجهةً للظلم والاستبداد، داعياً الشباب إلى الاقتداء بسيرته المباركة والتحلي بالصدق والأمانة والشجاعة وروح المسؤولية وخدمة المجتمع.



وفي الجلسة الثانية، تناول سماحة السيد شهنشاه حسين النقوي فلسفة كربلاء وأبعادها الفكرية والتربوية، مؤكداً أن الرسالة الحسينية تمثل اليوم منارةً أخلاقية وحضارية للبشرية جمعاء، وأن المجتمعات المعاصرة أحوج ما تكون إلى استلهام قيم العدالة والاستقامة والثبات على المبادئ التي جسدها الإمام الحسين (عليه السلام)، وأضاف أن نهضة كربلاء أثبتت أن الحق لا يُقاس بكثرة الأنصار، بل بثبات الموقف والالتزام بالمبدأ.



كما ألقى رئيس جامعة كراتشي، "الأستاذ الدكتور خالد محمود العراقي" كلمة أشاد فيها بالمكانة الإنسانية العالمية للإمام الحسين (عليه السلام)، معتبراً أن سيرته تمثل نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشجاعة والأخلاق الرفيعة.

وأكد أن الجامعات لا يقتصر دورها على التعليم الأكاديمي، بل تضطلع بمسؤولية بناء الشخصية وصناعة الوعي، مشيراً إلى أن الفعاليات الفكرية والثقافية من هذا النوع تسهم في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والوحدة الوطنية بين الشباب، كما ثمّن جهود منظمة الطلبة الإمامية في تنظيم هذا الحدث، معرباً عن أمله في استمرار مثل هذه المبادرات العلمية والثقافية.



من جانبه، أكد داعية وحدة الأمة الإسلامية "المفتي فضل همدرد" أن تضحية الإمام الحسين (عليه السلام) ليست حكراً على مذهب أو فئة، بل تمثل رسالةً خالدة للأمة الإسلامية وللإنسانية جمعاء، تقوم على مبادئ الحق والعدل والصبر والثبات وصيانة الدين. ودعا الشباب إلى استلهام قيم الإخلاص، وحسن الخلق، ووحدة الأمة، وخدمة الإنسان، والعمل على ترسيخ ثقافة المحبة والتسامح والاحترام المتبادل في المجتمع.



وشدد المتحدثون في كلماتهم على أن مبادئ الإمام الحسين (عليه السلام) تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتشكل مشروعاً حضارياً وأخلاقياً صالحاً لكل عصر، مؤكدين أن نهضة كربلاء تُلهم الأحرار الوقوف في وجه الظلم، ونصرة المظلوم، وإقامة العدل، وصيانة الكرامة الإنسانية، وأن الأمة الإسلامية اليوم أحوج ما تكون إلى استلهام هذه القيم لتعزيز وحدتها وتماسكها ومواجهة التحديات الراهنة.



واختُتمت فعاليات المهرجان بالدعاء من أجل وحدة الأمة الإسلامية، وأمن جمهورية باكستان الإسلامية واستقرارها، وعزة العالم الإسلامي، سائلين الله تعالى أن يوفق المسلمين للاقتداء بسيرة الإمام الحسين (عليه السلام) وقيمه الخالدة في نصرة الحق، وإقامة العدل، وخدمة الإنسانية.

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