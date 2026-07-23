الحرس الثوري يصدر بيانا يخاطب فيه الشعب الإيراني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري اليوم الخميس، بيانا موجها الى الشعب الاردني الشريف والنبيل اكدت فيه انه "من حقنا استهداف القاعدة الأمريكية التي تشكّل منطلقاً للعدوان على بلدنا".

وجاء في بيان العلاقات العامة للحرس الثوري كالتالي:

أيها الشعب الأردني الشريف النبيل؛

إخوانكم المجاهدون في حرس الثورة الإسلامية، وفي إطار تأديب الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، ورداً على اعتداءاته المتكررة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شنّوا هجمات خاطفة على القواعد الأمريكية، وأسفرت عن تدمير رادار تابع لمنظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" الأمريكية.

كما تم استهداف وتدمير منظومة "باتريوت" ورادار "C-RAM"، وإشعال النيران في مستودعات الوقود التابعة لتلك القاعدة الأمريكية.

كذلك تم إحراق وتدمير مستودع كبير لمعدات المروحيات، وسقيفة صيانة وإصلاح المروحيات.

قد يقال أحياناً إن إيران تنتهك بهجماتها استقلال الدول وسيادتها وسلامة اراضيها، إلا أن هذا الحكم غير صحيح البتة. فمن منظورنا، إن استقلالكم وسيادتكم وسلامة أراضيكم تحظى بكل احترام.

ما هي القاعدة الأمريكية في الدول؟ إنها مكان لا يخضع لرقابة حرس حدودكم، فيدخل إليه الأمريكيون ومن يشاؤون، ويُدخَلون إليه أحياناً سجناء من دول أخرى، وينظّم انضباطه حرس الجيش الأمريكي لا حرس جيشكم، ويقضي قاضٍ أمريكي في الجرائم التي ترتكب هناك لا قاضيكم، ويُطبَّق فيه القانون الأمريكي لا قانونكم، ولا يحق حتى لجنودكم فضلاً عن وزير دفاعكم دخوله دون إذن من حرس الحدود الأمريكي.

إذن، أمريكا هي التي انتهكت سيادتكم وسلامة أراضيكم، وليس نحن. نحن نهاجم أراضٍ احتلّها الجيش الأمريكي، جيش لا يجيد إلا الإجرام.

وفي اليوم الماضي، شيّع أهل ميناب الثكالى ما تبقى من أشلاء أبنائهم الطلاب الذين عُثِر عليهم تحت الأنقاض، وألحقوها بأجسادهم في القبور. كانوا ١٦٨ طالباً استُشهدوا في اليوم الأول من هذه الحرب، إثر هجوم الجيش الأمريكي القاتل للأطفال، وهذه الجرائم مستمرة، ويقع جزء منها انطلاقاً من القواعد الأمريكية على أراضي الأردن. ومن حقنا القانوني والشرعي والعقلائي أن نستهدف المعتدي على بلدنا وقاتل أبنائنا، من أي مكان يشنّ هجماته.

نشكركم على تعاونكم.

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