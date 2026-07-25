6 شهداء خلال 48 ساعة في غزة والحصيلة ترتفع إلى 73,317

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي: إن إجمالي أعداد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1191 شهيدًا، إلى جانب 3,853 إصابة، فيما تم انتشال 803 جثامين خلال الفترة ذاتها.

وكشفت عن أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,317 شهداء و173,961 إصابة.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الأوضاع الميدانية.

وفي الأثناء ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر إطلاق النار في عدة مناطق، ما يسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة أعداد من المدنيين في مختلف أنحاء القطاع

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