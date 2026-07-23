القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ والمسيرات في البحر الأحمر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القوات المسلحة ، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين إحداهما تحمل اسم "ENCELA" والأخرى "LAYLIA"لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة.

وأكدت القوات المسلحة في بيان لها أنها وفي إطارِ كسرِ الحصارِ الظالمِ والغاشمِ الذي يفرضه العدوُّ السعوديُّ على شعبنا العزيزِ منذُ اثنى عشرَ عامًا وتثبيتًا لمعادلةِ "الحصارُ بالحصارِ"، وفي إطار التأكيد على حقِّ شعبِنا العظيمِ في مواجهةِ الظلمِ والطغيانِ السعوديِّ الأمريكيِّ واستردادِ ثرواتهِ وحقوقهِ المشروعةِ، فقد ​نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينتينِ نفطيتينِ سعوديتينِ خالفتْ قرارَ الحظرِ الصادرَ عنِ القواتِ المسلحةِ في البحرِ الأحمرِ إحداهما تحملُ اسمَ "ENCELIA" والأخرى "LAYLA" وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ وعونهِ وتسببتْ في نشوبِ حريقٍ كبيرٍ فيهما بفضلِ اللهِ.

وأضافت القوات المسلحة أنها تمكنت من إجبار ما يقارب عشر سفن على التراجع والعودة. وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنها ستواصل عملياتِها البحريةَ ضدَّ العدوِّ السعوديِّ وأنها مستمرة في فرضِ معادلةِ "الحصارُ بالحصارِ" .

وأكدت للعدوِّ السعوديِّ أنَّ أيَّ حماقةٍ أو عدوانٍ يستهدفُ به بلدنا فسيقابلُ بعملياتٍ كبيرةٍ في عمقِ أراضيهِ وستكونُ عواقبها عليهِ وخيمةً بإذنِ اللهِ وقوتهِ.

وحيت القوات المسلحة أبناءَ شعبِنا العظيمِ على خروجِهمُ المشرفِ في الميادينِ والساحاتِ وتؤكدُ لهمُ استمرارَها في استردادِ حقوقهِ ورفعِ الحصارِ عنه بإذنِ اللهِ تعالى.

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