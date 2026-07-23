رئيس مركز الشؤون القرآنية بالأوقاف الايرانية: "المسابقات القرآنیة" نفاذة لفهمٍ أعمق للآيات الإلهية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال رئيس مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية إنه يمكن للمسابقات القرآنية أن تُصبح نافذةً لتحقيق المزيد من الأنس بالقرآن وفهمٍ أعمق للآيات الإلهية".

وأعلن عن ذلك، "السيد ناصرالدين نوري زاده"، رئيس مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية في الكلمة التي ألقاها عصر أمس الأول الأحد 19 يوليو الجاري في حفل ختام الدورة التاسعة والأربعين لمسابقات القرآن في محافظة طهران، موضحاً بأنّ التواجد في رحاب القرآن الكريم، والتعلم من كلام الوحي، هو سعادة أبديّة.

وتابع أنه روي عن الرسول الأعظم(ص): "إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن، فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان"، مشيراً إلى أن هذه أول مسابقة قرآنية نشهدها في فراق القائد الشهيد للثورة الاسلامية، قائلاً: "يجب أن يؤكد هذا الحدث أكثر من أي وقت مضى على مطالب قائد الأمة الشهيد فيما يتعلق بتلاوة القرآن والتقرب إليه".

وبعد ذلك، ألقى رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية "السيد مهدي خاموشي"، كلمةً حول أهمية القرآن والتقرب إلى كلام الوحي.

قال: "يُحدّد الله في القرآن نظامًا مترابطًا لمختلف المجالات، فعلى سبيل المثال، في نظام اجتماعي يتكون من عناصر ويُحدد بناءً عليها، تُعدّ الكرامة مفهومًا عظيمًا".

وأوضح رئيس منظمة الأوقاف الايرانية: "يأمر القرآن أولًا بالإيمان بالله، وبعده بتوحيد الله، وبالثبات عليه وعدم الخوف من أي تهديد، صغيرًا كان أم كبيرًا، من العدو وجبهة الكفر. عندئذٍ، ستواجهون حالتين: إما النصر أو الاستشهاد في سبيل الله، وفي كلتا الحالتين يكون جزاء ذلك الجنة."

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