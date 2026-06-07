أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تطلق برنامجا تدريبيا لملاكات مدارس الأيتام في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مدير التمكين التربوي في أكاديمية الوارث ، الاستاذ أحمد الشريفي، إن "أكاديمية الوارث للتنمية المستدامة والدراسات الاستراتيجية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، اطلقت برنامج التطوير الأكاديمي الشامل الموجه لمجموعة مدارس الأيتام التابعة لمؤسسة الإمام الرضا (عليه السلام)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والتربوية".

‏وأوضح أن "هذا البرنامج النوعي يشهد مشاركة واسعة تضم أكثر من (130) معلما ومعلمة، إلى جانب (40) موظفا من الكوادر الإدارية والخدمية"، مبينا أن "الخطة التدريبية صممت بدقة لتغطي أربعة محاور أساسية تستهدف الكوادر التعليمية، ومحورين للكوادر الإدارية، فضلا عن محور خاص بالكوادر الخدمية لضمان تطوير شامل لجميع مفاصل المؤسسة التعليمية".

‏وأضاف أن "أعمال البرنامج تتضمن حزمة من الورش التخصصية التي يقدمها نخبة من المدربين والاستشاريين، مما يعكس حرص الأكاديمية على تمكين الملاكات التربوية والإدارية من امتلاك أحدث الأدوات العلمية والعملية لخدمة هذه الشريحة العزيزة من الطلبة الأيتام".

‏تواصل العتبة الحسينية المقدسة عبر مؤسساتها الأكاديمية والتربوية تنفيذ برامج تطويرية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الملاكات التعليمية والإدارية، بما ينسجم مع متطلبات التعليم الحديث.