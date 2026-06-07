بخصم يصل إلى 50%.. مجمع الإمام الحسين (ع) الطبي التابع للعتبة الحسنيية يطلق مبادرة تخفيضية بمناسبة عيد الغدير

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال مجمع الإمام الحسين (ع) الطبي في بيان حصل (الموقع الرسمي) على نسخة منه، إن "مجمع الإمام الحسين (ع) الطبي التخصصي التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، يعلن عن إطلاق مبادرة تخفيضية ليوم الخميس (4 حزيران/ يونيو 2026)، تشمل عددا من الخدمات والفحوصات الطبية"، مبينا أن "المبادرة تتضمن خصما (50%)، وذلك تزامنا مع حلول عيد الغدير".

‏وأوضح أن "المبادرة تتضمن تخفيضات على فحوصات وخدمات عيادة العيون، والجراحة العامة، الانف والاذن والحنجرة، والعيادة الباطنية، بالاضافة طب الاسرة و النسائية، والعيادة النفسية وتاهبل النطق بالاضافة الى خصم (25%) على قسم النظارات".

‏ودعا المجمع المواطنين الراغبين بالاستفادة من المبادرة إلى "مراجعة مقره في كربلاء المقدسة – حي الموظفين (الشارع المشجر)، مجاور أسواق جنة الفواكه أو الاستفسار عبر رقم الهاتف (07815389115)".

‏وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص العتبة الحسينية المقدسة على إحياء المناسبات الدينية وخاصة ولادات ووفيات أهل البيت (عليهم السلام)، بمبادرات خدمية وإنسانية، تجسد نهجها في ربط القيم الإيمانية بالخدمة المجتمعية، وتؤكد استمرار مؤسساتها الصحية في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، بما يسهم في تعزيز واقع الرعاية الصحية ودعم شرائح المجتمع المختلفة.