العتبة الحسينية تواصل العمل في مشروع مستشفى خاتم الانبياء (ص) لامراض القلب في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال رئيس القسم المهندس محمد ضياء محمد حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "قسم المشاريع الاستراتيجية التابع للعتبة الحسينية المقدسة يواصل تنفيذ مشروع مستشفى خاتم الأنبياء (ص) التخصصي لأمراض القلب والأوعية الدموية في محافظة كربلاء".

وأوضح أن "المشروع ينفذ على أرض تبلغ مساحتها (16,000) م2، وبمساحة بنائية كلية تصل إلى (35,000) م2، وفق أحدث المواصفات العالمية والمعايير المعمارية المعتمدة في إنشاء المستشفيات التخصصية الكبرى، بما يضمن انسيابية الحركة، وتكامل الأقسام، ورفع كفاءة تقديم الخدمات الطبية".

وأضاف أن "المشروع يتكون من ثلاث ابنية رئيسة، تتقدمها البناية الرئيسة بارتفاع (11) طابقا، وبطاقة استيعابية تبلغ (157) سريرا، وتضم القسم الجراحي الذي يحتوي على (7) صالات عمليات متطورة، من بينها صالة العمليات الهجينة (Hybrid OR) التي تعد من أحدث التقنيات المعتمدة عالميا، إضافة إلى (4) صالات متخصصة للقسطرة القلبية".

وأشار إلى أن "المشروع يضم مبنى الخدمات اللوجستية المخصص لمواقف السيارات (كراج) بارتفاع (6) طوابق، بهدف تنظيم الحركة المرورية وخدمة المراجعين والكوادر الطبية، إلى جانب مبنى خدمي خاص بالمنظومات الميكانيكية والكهربائية، بما فيها المحولات والمولدات، لضمان استمرارية الطاقة على مدار الساعة".

وأكد أن "المستشفى جهز بمنظومات تقنية متكاملة تشمل أنظمة التكييف المركزي (HVAC) المتوافقة مع الاشتراطات الصحية، وأنظمة إنذار وإطفاء الحريق الذكية، وأنظمة النداء الصوتي، فضلا عن المصاعد والسلالم الكهربائية الحديثة".

ونوه إلى أن "المستشفى سيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية".

ويعد مشروع مستشفى خاتم الانبياء(ص) التخصصي لامراض القلب والاوعية الدموية احد المشاريع الصحية الاستراتيجية التي تنفذها الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ضمن رؤيتها الرامية الى تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في العراق، ويهدف المشروع الى توفير خدمات طبية تخصصية متقدمة لمرضى القلب والاوعية الدموية وفق احدث المعايير العالمية بما يسهم في تقليل الحاجة الى العلاج خارج البلاد.