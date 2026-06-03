مشاركة واسعة لإحياء يوم ولاية الامام علي(ع) في مدينة الحديدة اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ دشنت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة الحديدة اليوم الفعاليات التحضيرية لإحياء ذكرى “يوم ولاية” الإمام علي عليه السلام تحت شعار “من كنت مولاه فهذا علي مولاه” بحضور قيادات محلية وتنفيذية وعسكرية وعلمائية.

وفي الفعالية أكد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي أهمية المناسبة كركيزة أساسية لاستعادة أمجاد الأمة والعودة إلى النهج القرآني مشيراً إلى ضرورة ترسيخ قيم الولاء وتجسيد التوجيهات الإلهية للخروج من حالة الشتات والتبعية مشيداً بالوعي الإيماني والارتباط الوثيق لأبناء المحافظة بمسار آل البيت

من جانبه أوضح وكيل أول المحافظة مسؤول التعبئة العامة أحمد البشري أن مبدأ الولاية يمثل صمام أمان ديني وسياسي يحمي هوية الأمة ويحقق لها الاستقلال والسيادة لافتاً إلى أن الموقف اليمني الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني ومواجهة القوى الاستكبارية “أمريكا وإسرائيل” هو ثمرة عملية للتحرر من الوصاية الخارجية.

تخلل التدشين الذي شهد حضوراً واسعاً من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومسؤولي المكاتب التنفيذية بالمنطقة كلمات للعلماء ألقاها محمد بلغيث وقصائد وفقرات إنشادية وعروض عبرت عن مكانة المناسبة ودلالاتها التاريخية والسياسية للأمة الإسلامية

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