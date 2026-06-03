مقتل جندي امريكي وآخر بريطاني في أربيل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت القيادة الوسطى المركزية وقيادة الجيش الثالث عبر بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام الغربية، مقتل جندي امريكي واخر بريطاني في قاعدة عسكرية "جوية" في إقليم كردستان العراق.

وبحسب البيان الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فإن الجنديين قتلا في "حادث غير قتالي اثناء تنفيذ عمليات تدريب مشتركة بين القوات البريطانية والأمريكية" دون ذكر المزيد من التفاصيل، فيما أعلنت القيادة الوسطى أيضا اطلاق "تحقيق" لبيان تفاصيل الحادث.

وزارة الدفاع البريطانية أعلنت في بيان منفصل نشر صباح اليوم الثلاثاء ( 2 حزيران 2026 )، وقوع الحادث الذي قالت انه اتى نتيجة "لعمل مشترك" بين القوات الامريكية والبريطانية.

يشار الى ان وسائل الاعلام الامريكية ومنها مجلة ستارز اند سترايبس المعنية بالشؤون العسكرية، ذكرت ان القوات البريطانية والأمريكية رفضتا الإجابة على اسئلتها حول طبيعة الاعمال التدريبية التي أدت الى مقتل الجنديين.

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