أول مجموعة من الحجاج الإيرانيين تعود إلى البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ وصلت أول دفعة من الحجاج الإيرانيين العائدين من موسم الحج لعام 2026 إلى إيران يوم الاثنين، مع بدء البلاد رسمياً عملية إعادة الحجاج بعد انتهاء موسم الحج السنوي. هبطت أول رحلة عودة في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، بعد أن أقلعت من جدة في وقت سابق من اليوم نفسه. وكانت الطائرة تقل 230 حاجاً، واستغرقت الرحلة حوالي أربع ساعات. مع وصول أول قافلة من الحجاج، بدأت السلطات الإيرانية عملية إعادة الحجاج الذين أدوا مناسك الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية على مستوى البلاد.

تم نقل ما مجموعه 30,672 حاجاً إيرانياً إلى المملكة العربية السعودية خلال المرحلة الأولى من العملية. وتمت عمليات النقل عبر 264 رحلة جوية انطلقت من طهران ومشهد وزاهدان. واستُخدمت ثماني طائرات من طراز إيرباص تابعة للناقل الوطني الإيراني في هذه المهمة. وصلت جميع رحلات المغادرة إلى مطار المدينة المنورة، بينما من المقرر أن تنطلق رحلات العودة من مطار جدة الدولي متجهةً إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء إيران. صرح شيرزاد بوشباس، منسق عمليات الحج الإيرانية في مطار جدة، بأنه تم جدولة عشر رحلات جوية في اليوم الأول من عملية العودة. وستنقل هذه الرحلات الحجاج إلى طهران ومشهد وجرجان وشيراز. وأضاف أن عملية إعادة الحجاج ستستمر حتى 14 يونيو، ومن المتوقع عودة جميع الحجاج الإيرانيين إلى ديارهم بحلول ذلك التاريخ.