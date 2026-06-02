مدير المركز الثقافي الإيراني يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا الوطنية، ويدعو إلى توسيع التعاون الأكاديمي والثقافي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قام الدكتور مهدي طاهري، المدير العام للمركز الثقافي الإيراني في روالبندي، بزيارة إلى الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (نست) بدعوة من كلية الفنون والتصميم والعمارة، حيث افتتح معرض "الأبواب المفتوحة 2026" الذي يُسلّط الضوء على أبحاث الطلاب ومشاريعهم الفنية والإبداعية. وخلال الزيارة، تجوّل الدكتور طاهري في مختلف أقسام المعرض، واطلع على مجموعة واسعة من أعمال الطلاب، بما في ذلك مشاريع في الفنون والتصميم والعمارة والبحوث. والتقى بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأشاد بإبداعهم، وناقش معهم التطورات في مجالات الفنون والتصميم والبيئة العمرانية. وفي كلمته خلال الفعالية، شكر الدكتور طاهري الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا على الدعوة، وسلّط الضوء على التراث المعماري والثقافي الغني لإيران.

وأشار إلى مواقع تاريخية مثل برسيبوليس وبيستون وتشوغا زنبيل كأمثلة على إسهامات البلاد العريقة في الحضارة والثقافة. كما أشار إلى إنجازات إيران في الهندسة المعمارية والهندسة المعاصرة، مستشهداً بمشاريع مثل برج ميلاد وجسر الطبيعة ومشاريع تطوير البنية التحتية الكبرى كأمثلة على الخبرة الفنية للمهنيين الإيرانيين. وأشاد الدكتور طاهري بالعمل الابتكاري للطلاب وقدراتهم البحثية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي والفني بين المؤسسات التعليمية في إيران وباكستان. وقال إن المركز الثقافي الإيراني في روالبندي لا يزال ملتزماً بدعم المبادرات التي تعزز التعاون والتبادل بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود أوسع لتعزيز المشاركة التعليمية والثقافية بين المؤسسات الإيرانية والباكستانية.