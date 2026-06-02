قسم الحزام الأخضر في العتبة العباسیة يعالج 180 مریض خلال عيد الأضحى

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكدت شعبة الحزام الأخضر الجنوبية الأولى التابعة للعثمانية الشريفة (عليها السلام) أن وحدتها الطبية عالجت نحو 180 حالة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وقال رئيس وحدة الإسعافات الأولية في الشعبة، الممرض مصطفى عوض: "تقدم الشعبة الطبية خدمات الطوارئ والتمريض والعلاج والاستشارات للعائلات الوافدة إلى الواحات الترفيهية في الحزام، بالإضافة إلى العاملين في الشعبة". وأضاف: "تضم الشعبة كوادر طبية وتمريضية وطوارئ، من بينهم فريق طوارئ منتشر في واحات الحزام الأخضر، مجهز بكافة مستلزمات الإسعافات الأولية اللازمة، وذو خبرة في التعامل مع مختلف الحالات الصحية، وقد عالج نحو 180 حالة خلال أيام عيد الأضحى".

وأوضح عوض أن "الشعبة مجهزة بأجهزة طبية شاملة، ومستلزمات إسعافات أولية، وعلاجات ضرورية، بالإضافة إلى سيارة إسعاف مجهزة تجهيزًا كاملاً، لضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ". وأوضح أن "الخدمات المقدمة تنقسم إلى محورين: الأول هو العلاج الأساسي للحالات البسيطة، والثاني هو الطوارئ للجروح والكسور وغيرها"، مشيراً إلى أن "الحالات المتوسطة والطارئة يتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى بالتنسيق مع السلطات الصحية".