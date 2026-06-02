معرض "الوحدة والإنسانية" في تنزانيا يُكرّم شهداء طلاب ميناب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في يومٍ حافلٍ بالإبداع والتعليم والثقافة، ورسائلَ لامست المشاعر الإنسانية، ترك معرضٌ فنيٌّ أُقيم تحت شعار "من خلال عدساتٍ متنوعةٍ نحو الإنسانية" أثراً عميقاً ودائماً في نفوس جميع الحاضرين. نظّم المعرض طلاب قسم الفنون الإبداعية بجامعة دار السلام (BAAD) بالتعاون مع الملحقية الثقافية لجمهورية إيران الإسلامية في تنزانيا. جمع الحدث فنانين وطلاباً ونشطاء ثقافيين ومحبّي الفن على منصةٍ مشتركةٍ ترمز إلى التعليم والإبداع والتضامن الإنساني. تجاوز الحدث حدود المعارض الفنية التقليدية، ليتحول إلى فضاءٍ لتبادل الأفكار والمشاعر والثقافات المتنوعة.

أتيحت للحضور فرصةٌ لمشاهدة القوة المذهلة للفن في إيصال رسائل تتجاوز حدود اللغة والفروقات الاجتماعية. من خلال أعمالٍ متنوعةٍ أبدعها الطلاب، لمس المشاركون مستوىً عالياً من الإبداع يحمل رسائلَ عن الحياة والأمل والكرامة الإنسانية والتضامن العالمي. احتوت كل لوحة، وكل عمل إبداعي، وكل عرض تقديمي على سرد فريد مصمم لإثارة المشاعر وتحفيز التفكير في مكانة الإنسان في المجتمع. وكان من أبرز فعاليات اليوم زيارة خاصة لمعرض "شيرازي"، الذي أتاح للحضور فرصة التعرف بشكل أعمق على التراث الثقافي ودور الفن في الحفاظ على التاريخ والهوية الاجتماعية. كما أتيحت للمشاركين فرصة قيّمة للمشاركة في ورشة عمل متخصصة في الرسوم المتحركة، حيث تعرفوا على أحدث التقنيات والأساليب في الإبداع الرقمي. وقد لاقت هذه الفعالية اهتمامًا خاصًا من الشباب والطلاب الراغبين في توسيع معارفهم في مجال الفنون المعاصرة. وإلى جانب البرنامج الرئيسي، عُقدت جلسة خاصة حول مكانة الإنسانية في الموسيقى الأفريقية، قدمت رؤى جديدة حول دور الموسيقى كأداة لتعزيز السلام والتضامن ونشر القيم الإنسانية في المجتمع.