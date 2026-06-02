العتبة العلويّة المقدّسة تؤكّد مراعاة الظروف الاستثنائية لأتباع أهل البيت في فعاليات عيد الغدير الأغرّ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكدت العتبة العلويّة المقدّسة أنَّ برامج وفعاليات الاحتفاء بعيد الغدير الأغرّ لهذا العام ستُقام بما ينسجم مع الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها شعوب المنطقة، ولاسيّما في ظل مشاعر المواساة لفقد الأحبة وما تشهده الساحة من أحداث مؤلمة في الجمهورية الإسلامية ولبنان الشقيق، مشيرةً إلى أنّ طبيعة الفعاليات ستُحصر بما يتناسب مع هذه الأوضاع ويحافظ على قدسية المناسبة وروحها الإيمانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس قسم الإعلام الخادم حيدر رحيم وحضره مختلف الوسائل الإعلامية في النجف الأشرف تناول فيه الاستعدادات الخاصة بأسبوع الغدير الدوليّ .

وأوضح رحيم قائلًا: إنَّ الاحتفاء بعيد الله الأكبر سيأخذ هذا العام طابعًا يتلاءم مع حجم التحدّيات والظروف المحيطة، مع التركيز على الجوانب الدينية والثقافية والإيمانية التي تعبّر عن معاني الولاء والارتباط بنهج أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وأضاف: سيكون الأسبوع الدوليّ لعيد الغدير لهذا العام حاملًا لرسالة عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية، وتجسد الامتداد الإنساني والحضاري لقيم الغدير، ولذلك شهدت فعالية رفع راية الغدير المباركة توسعًا غير مسبوق، إذ ارتفع عدد مواقع رفع الراية من نحو تسعين موقعاً في الأعوام الماضية إلى قرابة مئة وخمسين محفلًا وموقعًا رسمياً داخل العراق وخارجه هذا العام وتشمل ( 128) دولة.

وأكمل: لأول مرة، سيتمّ رفع رايات الغدير في ٢٠ محافظة إيرانية طالها قصف العدوان الغادر ضمن المحاور التي أعلنتها العتبة العلوية المقدسة في إطار حملتها الإغاثية والإنسانية الموجهة إلى الشعب الإيراني، استجابةً لنداء المرجعية الدينية العليا، ولتكون هذه الرايات رسالة تضامن وصمود وأمل في مواجهة التحديات والاعتداءات التي تعرضت لها تلك المناطق

وبيّن رئيس القسم خلال المؤتمر الذي عقد في قاعة السيدة آمنة بصحن السيدة فاطمة (عليها السلام) أن الفعاليات ستُقدَّم بصورة تراعي مشاعر المؤمنين وتنسجم مع حالة الحزن والمواساة التي تعيشها شعوب المنطقة، مع الحفاظ على إحياء المناسبة الغديرية بوصفها محطة عقائدية كبرى تستحضر قيم الوحدة والثبات والوعي.



وتنطلق فعاليات أسبوع الغدير الدوليّ اعتبارًا من الخامس عشر من ذي الحجة، متضمنةً مراسم رفع راية عيد الغدير في الصحن العلوي المطهر، إلى جانب البرامج القرآنية والثقافية والجماهيرية، والاحتفالات النسوية، وفعاليات الطفولة والبراعم، ومعارض التراث والنفائس، ومبادرات التكافل الاجتماعي، بالتزامن مع تنفيذ خطط خدمية وتنظيمية متكاملة لاستقبال الزائرين الوافدين إلى النجف الأشرف لإحياء الزيارة المليونية الخاصة بعيد الغدير الأغرّ .

