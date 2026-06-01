مسؤول في الاحتلال يتهم واشنطن بالهيمنة على مطار "بن غوريون"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أثار "رون طال" جدلًا واسعًا اثر كشفه النقاب عن هذا الاستحواذ الاميركي لأماكن وقوف الطائرات، والتي خصصها الجانب الاميركي لطائرات التزويد بالوقود التابعة للجيشه، والذي اعتبره وضعا غير منطقي يعيق العودة إلى التشغيل الكامل للمرفق الجوي الرئيس في الاراضي المحتلة.

ووفقًا لما نقل عنه موقع "إسرائيل نيوز 24" العبري، قال "رون طال" في مقابلة إذاعية: "إن هذا الواقع ينعكس بشكل مباشر على حركة الطيران "المدني"، ويضر بالمسافرين "الإسرائيليين" مع اقتراب موسم الصيف"؛ فبرأيه أن استمرار تمركز الطائرات الأميركية بهذا الحجم، داخل المطار، هو "وضع غير منطقي" يعيق العودة إلى التشغيل الكامل للمرفق الجوي الرئيسي في "إسرائيل" وفق تعبيره.

وبحسب تصريحاته، أُبلغت سلطات الاحتلال بأن هذه الطائرات ستُخلى من مطار بن غوريون فور المصادقة على الاتفاق الأميركي - الإيراني، مع تقديرات بأن تتم عملية نقلها خلال 72 ساعةً إلى قواعد عسكرية قريبة في أوروبا.

كما انتقد "رون طال" عدم نقلها إلى قواعد سلاح الجو "الإسرائيلي"، فبرأيه أن إبقاءها قرب تل أبيب؛ لأسباب لوجستية تتعلق براحة الطواقم الأميركية، لا يجب أن يكون على حساب المستوطنينن وحركة الطيران المدنية.

