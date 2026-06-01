إيران والعراق يناقشان تسهيل زيارات الأربعينية لعام 2026

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استعرضت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، مع نظيرها العراقي، آخر مستجدات مشروع خط سكة حديد شلامجة - البصرة، واتفاقية النقل البري، بالإضافة إلى التنسيق لتسهيل رحلات الأربعين 2026. وفي اتصال هاتفي مع وهاب الحسني يوم الأحد، أكدت صادق على أهمية التنسيق بين إيران والعراق لتسهيل حركة الحجاج عبر الحدود البرية والجوية. وأعربت عن أملها في تسريع وتيرة التنمية والعبور، وأي إجراءات أخرى من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات أكثر فعالية لتطوير العلاقات في مجالات النقل والعبور والخدمات اللوجستية بين البلدين. وفي إشارة إلى العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعربت صادق عن امتنانها لموقف الحكومة العراقية الداعم لإيران خلال الحرب المفروضة الثالثة. في غضون ذلك، أبدى الحسني استعداد العراق لاستضافة حجاج الأربعين، وقال إن هناك عقبات بسيطة تتعلق بخط سكة حديد البصرة - شلامجة. وأضاف أن العراق لن يدخر جهداً في إقامة مراسم الأربعين وتوفير سفر مريح للحجاج الإيرانيين. الأربعين شعيرة عزاء يحييها المسلمون الشيعة في جميع أنحاء العالم إحياءً لذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، حفيد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). ويصادف هذا العام يوم الأربعين في الرابع من أغسطس/آب.