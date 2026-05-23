العتبة الحسينية المقدسة تدرس خطة مشروع "من الأربعين الى الأربعين"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن مشروع يستكمل انشاء الهيكل الكونكريتي لصحن الامام الحسن المجتبى يسمى "من الأربعين الى الأربعين" ينطلق بداية شهر ربيع الاول 1448 هـ .

وقال رئيس قسم التوسعة في العتبة الحسينية المقدسة المهندس "حسين رضا مهدي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" العمل مستمر في صحني العقيلة زينب والامام الحسن المجتبى (عليهما السلام)، وقد وصل الى نسب انجاز مهمة، اما ما تبقى من المشروع فقد قدمنا رؤيا الى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، مفادها انه خلال سنة واحدة يتم اكمال تشييد هيكل صحن الامام الحسن بالكامل بمساحة 90 الف متر مربع مع توفير بعض المتطلبات وقد حصلت موافقة سماحته .

واضاف انه سيتم المناقشة المستفيضة بهذا الشأن في اجتماع موسع بعد انتهاء عيد الغدير الاغر القادم لوضع الخطة التي نسميها "من الأربعين الى الأربعين"، اي مع نهاية الاربعينية المقبلة الى الزيارة الاربعينية التي تليها لنحدد ماذا سنقدم للزائرين في هذا المشروع واهم ما سيكون هو الانتهاء من صحن الامام الحسن المجتبى بالكامل امام الزائرين"

وكان رئيس قسم الوسعة في العتبة الحسينية المقدسة المهندس "حسين رضا مهدي" قد صرح اليوم الخميس خلال زياة الشيخ عبد المهدي الكربلائي الى مشروع صحن الامام الحسن ان" المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، اكد على جودة العمل حيث اشاد بالجهود الجبارة والكبيرة التي تبذل من قبل جميع العاملين في تنفيذ المشروع، بالرغم من قصر مدة التنفيذ التي لا تتعدى (7) أشهر"، مؤكدا ان" المساحات البنائية لصحن الحسن المجتبى وصلت بالمرحلة الاولى بلغت كامل مساحتها البنائية (14) الف متر انجزت بالكامل وبارتفاع (15) متر تحت الارض،، ومن المؤمل ان تدخل الى الخدمة خلال الايام التي تسبق شهر محرم الحرام 1448 .

