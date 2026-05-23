زعيم باكستاني: إيران قوية، والولايات المتحدة "عالقة" في الشرق الأوسط

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح لياقت بلوش، نائب رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان، بأن إيران تحافظ على موقف دفاعي قوي، بينما الولايات المتحدة "عالقة" في الشرق الأوسط. وفي حديثه عن الديناميكيات الإقليمية الراهنة، حذر بلوش من أنه في حال فرض حرب جديدة على إيران، "ستزول إسرائيل"، مضيفًا أن إيران على أتم الاستعداد للمساهمة في الاستقرار الإقليمي. وادعى كذلك أن العقبة الوحيدة أمام السلام في الشرق الأوسط هي ما وصفه بإسرائيل. كما انتقد بلوش، في كلمته، الإدارة الاقتصادية لباكستان، قائلاً إن النخب الحاكمة المتعاقبة فشلت في استغلال إمكانات البلاد. وأشار إلى أن التخفيضات الأخيرة في أسعار البترول غير كافية، ووصفها بأنها "استهزاء" بالمعاناة العامة، مؤكدًا أن أسعار الوقود يجب أن تكون أقل بكثير، حوالي 250 روبية باكستانية للتر الواحد.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والديزل قد قلل بشكل كبير من القدرة الشرائية، لا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط ​​خلال فترة عيد الأضحى، مضيفًا أن أزمة الطاقة في البلاد باتت تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني. وأكد بلوش، مكرراً تقييمه الجيوسياسي، أن العمل العسكري المتجدد ضد إيران لن يكون ممكناً بالنسبة للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن ستحتاج بدلاً من ذلك إلى السعي لعقد اتفاقيات مع طهران.