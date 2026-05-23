فرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال بارو، في منشور على منصة إكس، إنه ينضم إلى وزير الخارجية الإيطالي في دعوة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير، على خلفية سلوك الأخير تجاه ناشطي أسطول الصمود العالمي.

وأضاف أن بن غفير ممنوع من دخول فرنسا بسبب تصرفاته غير المقبولة تجاه ناشطين على متن الأسطول.

وأوضح قائلا "لا يمكن أن نقبل بتعرّض مواطنين فرنسيين للتهديد، أو الترهيب، أو سوء المعاملة على هذا النحو، لا سيما إذا صدر ذلك عن مسؤول رسمي".

ولفت إلى أن "هذه الأفعال تأتي في سياق سلسلة طويلة من التصريحات والممارسات الصادمة، التي تتضمن تحريضًا على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين".

ونشر بن غفير، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو يظهر ناشطين من أسطول الصمود وهم جاثون، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، ورؤوسهم إلى الأرض، بعدما اعتقلتهم القوات الإسرائيلية التي استولت على قواربهم أثناء إبحارها في المياه الدولية متجهة إلى غزة لكسر الحصار عنها.