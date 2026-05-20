"معاريف": أزمة بين "إسرائيل" وإيطاليا عقب اعتداء بن غفير على ناشطي"أسطول الحرية"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن اندلاع أزمة دبلوماسية بين "إسرائيل" وإيطاليا، عقب الفيديو الذي نشره وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير مع ناشطي "أسطول الصمود" الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد الاعتداء على السفن والقوارب المتجهة إلى قطاع غزة.

وخلال وجوده في الميناء، ظهر بن غفير وهو يرفع علم الاحتلال أمام المعتقلين المقيّدين على الأرض ومشاركته في الاعتداء عليهم، قائلاً لهم: "انتهت الإجازة"، كما وصف المشاركين في الأسطول بأنّهم "مؤيدون للإرهاب".

استياء في إيطاليا: استدعاء سفير "إسرائيل" لدى البلاد

وفي ردّها على الحادثة، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أنّ "صور الوزير الإسرائيلي غير مقبولة"، مؤكدة أنّه "لا يمكن قبول إظهار الفرح في وضع يشارك فيه مواطنون إيطاليون ويتعرضون لمعاملة تمس بكرامة الإنسان".

وأضافت أنّ الحكومة الإيطالية تعمل على أعلى المستويات المؤسسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين المعتقلين.

وفي وقت سابق، أعلنت روما أنّ معاملة سلطات الاحتلال لناشطي الأسطول "غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدة استدعاء سفير "إسرائيل" في إيطاليا لتقديم توضيحات عاجلة.

كما أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن احتجاجها لدى ممثلي الاحتلال في القدس المحتلة.

وأبحرت قوارب من "أسطول الصمود العالمي" للمرة الثالثة، الخميس الماضي، من جنوب تركيا بعدما اعترض الاحتلال في المياه الدولية محاولتين سابقتين لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وكان الأسطول قد انطلق الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية على البحر المتوسط، بمشاركة 54 سفينة وعلى متنها 426 من الناشطين والمتضامنين من 70 دولة.