الشيخ نوري: ذي الحجة فرصة للعبادة وتقريب القلوب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرح إمام صلاة الجمعة في جالهدار بفارس قائلاً: "بإذن الله، وبفضل هذا الشهر الكريم العظيم، سيُنزل الله تعالى بركاته علينا، وستعود الأمة الإسلامية إلى رشدها في سلام وطمأنينة، ملتزمةً بأوامر الله ونهج النبي، وهزمت أعداءها، ووحدت صفوفها الإسلامية. ووصف الشيخ مصطفى نوري، إمام صلاة الجمعة في جالهدار بفارس، شهر ذي الحجة بأنه شهر البركات الإلهية وتقوية الوحدة الوطنية، قائلاً: "شهر ذي الحجة من أقدس الشهور وأكثرها قيمةً للمسلمين في جميع أنحاء العالم؛ ففيه ينال المسلم المغفرة الإلهية بأداء مناسك الحج." أوضح الشيخ نوري: "أوصى نبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) بشهر ذي الحجة، وأكد عليه بشدة، ووصف أداء العبادات فيه بأنه قريب من الله وأحب إليه. فعلى المسلمين أن يغتنموا هذه الفرصة في هذا الشهر، ويجتهدوا في أداء العبادات، ويواظبوا على نشر الأعمال التي تُوحد القلوب والمواظبة عليها."

وأوضح هذا العالم السني: "فضائل شهر ذي الحجة وثماره لا تُحصى؛ فمن أيامه ولياليه، إلى يوم عرفة وعيد الأضحى، كلها عبادة لله عز وجل، وجمع لقلوب المسلمين. وقلّما اجتمعت هذه النعم الإلهية مجتمعة، وهذه فرصة عظيمة." وقال: "في عامٍ هاجم فيه أعداؤنا الدنيئون، أمريكا والصهيونية، أمتنا الحبيبة، واستُشهد فيه شعبنا وقائدنا، وأُصيبنا بالحزن، يجب علينا أن نجتهد في هذا الشهر العظيم الجليل لنستفيد منه بشتى الطرق، لنُداوي جراح القلوب." واختتم حديثه قائلاً: "بإذن الله، وبفضل بركة هذا الشهر العظيم والمجيد، سينزل الله القدير بركاته علينا، وستعود الأمة الإسلامية إلى حقيقتها في سلام وطمأنينة، ملتزمة بالأوامر الإلهية والنهج النبوي، وتهزم أعداءها، وتشكل جبهة إسلامية موحدة".