السيد الحوثي: الأعداء وظفوا العنوان الانساني في مجال الاختراق الأمني باليمن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ الأعداء يعملون بشكل كبير جداً في مجال الاختراق الأمني، متحدثاً عن تورط خلايا تابعة لمنظمات إنسانية في اليمن بالعمل بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي لاستهداف الحكومة اليمنية.

وأوضح السيد الحوثي أنّ الإدارة لمهمة استهداف الحكومة كانت إدارة أجنبية، وعملت بشكل مباشر مع مجموعة عناصر محلية في المنظمات الإنسانية، مشيراً إلى أنّ الأعداء وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية في مجال الاختراق الأمني كما حدث في اليمن، عبر اختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي.

وفي تفاصيل النشاط التجسسي، بيّن السيد الحوثي أنّ الخلية التي أدارها أجنبي قامت بعملية الرصد لاجتماع الحكومة على مدى أيام بشكلٍ مباشر بالاستفادة من تقنيات، مؤكداً أنّ الخلايا المرتبطة بالعدو الإسرائيلي لم تعمل في إطار جمع المعلومات فقط بل في تنفيذ عملية الاستهداف، إلى جانب قيامها بأنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن السلاح ومجالات العمل الحساسة والمهمة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار السيد الحوثي إلى أنّ الأعداء يستفيدون بشكل كبير في هذا المجال من أسواق مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، حيث يحصلون على أموال هائلة جداً وإمكانات وقدرات كبيرة من هذه الأسواق الضخمة، لافتاً إلى أنهم يحصلون على مليارات من "الدخان" فقط من البلدان العربية، ناهيك عما تقدمه بقية المنتجات من أموال هائلة لهم.

وذكّر بالنفط العراقي الذي تنهبه الشركات الأميركية وتستفيد منه قبل الشعب العراقي، حتى على مستوى الشركات المنتجة.

وفي سياق الحرب الممنهجة ضد الأمة، حذّر السيد الحوثي من أنّ الاستهداف الصحي هو واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جداً، ولا سيما في مجال العقم وتحديد النسل في سياق استهداف الأمة وإبادتها، مؤكداً أنه مع تقدمهم العلمي وسيطرتهم على الشركات، يركز الأعداء على صناعة المواد السامة وتأثيراتها البدنية والنفسية والصحية.

