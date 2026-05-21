أنباء عن تشكيل تحالف عربي تقوده السعودية لاستهدافات معسكرات المقاومة بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت إذاعة "مونت كارلو الدولية" عن تحركات سياسية مكثفة يجريها رئيس الوزراء، علي الزيدي، في مسعى لنزع فتيل أزمة أمنية ودبلوماسية خانقة، من خلال بدء مشاورات حاسمة مع قوى "الإطار الشيعي" لإعادة هيكلة ملف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، وذلك على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية إثر هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت السعودية والكويت والإمارات.

ولكن لم تتبن أيُّ فصل مقاوم عراقي هذه الهجمات بالطائرات المسيرة، والمتبع لدى الفصائل المقاومة الاسلامية في العراق تصدر بيانات قبل القيام بعمليات عسكرية ضد الجهة المعنية بذلك .

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن الموقف يتبلور في ظل ضغوط أمريكية تطالب الحكومة باستخدام القوة العسكرية لحل الفصائل ونزع سلاحها، بينما يتبنى الزيدي وقوى الإطار الشيعي خيار الحل التفاوضي ضمن مسار تسوية وطنية شاملة لتجنب الصدام المسلح.

وتتمحور التسوية المقترحة حول توجه لإنشاء "وزارة الأمن الاتحادي" التي ستضم الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب وتشكيلات أخرى، وبموجب هذا التشكيل الجديد يتم إلغاء هيئة الحشد الشعبي وتفكيك تشكيلات الفصائل بصورة نهائية ودمج منتسبيها في المؤسسات الرسمية، بحسب "مونت كارلو".

وفي سياق متصل، كشف ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي، - بحسب الاذاعة - عن تلقي الحكومة العراقية رسالة سعودية تضمنت تهديداً بتشكيل تحالف عربي يضم السعودية والكويت والأردن والإمارات والبحرين، لشن غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية.

