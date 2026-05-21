آية الله الشبيري الزنجاني يستقبل علماء من البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ التقى جمع من العلماء الناشطين في مملكة البحرين، مساء يوم الاثنين 28 أرديبهشت 1405 الموافق 1 ذي الحجة 1447 هـ و18 مايو/أيار 2026، بسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني في مقر إقامته بمدينة قم، وقاموا بالاطمئنان على صحته، وعرضوا خلال اللقاء أوضاع الشيعة في البحرين، لا سيما في أعقاب "حرب رمضان".

وأوضح حجة الإسلام والمسلمين محمد خجسته، أحد أعضاء مجلس علماء البحرين، الأوضاع التي يعيشها الشيعة في البلاد، والموقف العدائي الذي اتخذته الحكومة البحرينية تجاههم خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن "حرب رمضان" وجهت ضربة قاسية لمكانة نظام آل خليفة، مما دفعه بعد انتهاء الحرب إلى محاولة الانتقام من إيران من خلال الضغط على الشيعة. وأضاف أن الحكومة البحرينية اتخذت، في خطوة أولى، إجراءً بسحب الجنسية من 73 بحرينياً بتهمة الارتباط بإيران، وقامت بترحيلهم من البلاد.

وتابع خجسته أن الحكومة قامت، في خطوة ثانية يوم السبت 19 أرديبهشت / 9 مايو، وفي غضون أربع ساعات فقط، باقتحام منازل 41 عالماً من كبار علماء الشيعة في البحرين، واعتقلتهم وصادرت ممتلكاتهم الشخصية، وكانت التهمة الموجهة إليهم هي الارتباط بالحرس الثوري الإيراني والترويج لنظرية ولاية الفقيه في البحرين. وأشار إلى أنه منذ بداية الحرب، تم اعتقال عدد كبير من الشيعة البحرينيين بتهمة مناصرة إيران.

ولفت العضو في مجلس علماء البحرين أيضاً إلى الضغوط التي تمارسها حكومتا الكويت والإمارات العربية المتحدة ضد الشيعة في هذين البلدين، معرباً عن خشيته من أن تؤدي الخطوات القادمة إلى إغلاق الحوزات العلمية الناشطة والمراكز الثقافية الشيعية، وطرد أئمة المساجد الشيعة من مساجدهم في كل من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أعرب آية الله الشبيري الزنجاني عن أمله في أن تُرفع الضغوط المفروضة على الشيعة في دول الخليج الفارسي، مؤكداً أن الشيعة على مر التاريخ كانوا محط العناية الإلهية، وبفضل الله تمكنوا من تجاوز العديد من المحن والمصائب.

يُذكر أنه منذ اندلاع حرب رمضان، التي بدأت في يومها العاشر (28 فبراير 2026) من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأدت إلى استشهاد الإمام السيد علي الخامنئي وعدد آخر من المسؤولين والمواطنين، فقد قامت الجمهورية الإسلامية بقصف وتدمير القواعد الأمريكية الموجودة في البحرين والإمارات والكويت. وفي أعقاب ذلك، مارست حكومات البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة ضغوطاً شديدة ضد الشيعة في هذه البلدان الثلاثة، حيث تم اعتقال عدد كبير من علماء الشيعة وشرائح شيعية أخرى من مواطني هذه الدول بتهمة الارتباط بإيران والتعاطف معها، وتعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب.

