المقاومة تستهدف تجمّعاً لجنود الاحتلال عند أطراف دير سريان وتتصدّى لمسيّرة في أجواء البقاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ مجاهديها استهدفوا، عند الساعة 22:30 من مساء أمس الجمعة، تجمعاً لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان، بقذائف المدفعية.

وأكدت المقاومة أنّ الاستهداف جاء دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على خرق الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار، والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت المقاومة الإسلامية أنّها تصدّت، عند الساعة 00:00 من فجر السبت، لمسيّرة إسرائيلية من نوع "هيرون 1" في أجواء منطقة البقاع، بصاروخ أرض - جو.

وأوضحت المقاومة أنّ التصدي للمسيّرة جاء دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على خرق الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانية.

وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، الجمعة، عن عدة عمليات استهدف المجاهدون خلالها مربض مدفعية تابعاً للاحتلال وتجمّعَين لجنوده ومنصة قبة حديدية وناقلة جند.

ومن أبرز عمليات أمس، استهداف المجاهدين عند الـ 16:00 (بتوقيت بيروت) مركزاً قيادياً مُستحدثاً لـ "جيش" الاحتلال في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة، وبعدها بـ 5 دقائق، استهدفوا تجمّعاً لجنود "جيش" الاحتلال عند منطقة دير حنا جنوبي البلدة بصلية أخرى.

