أمريكا تضع خطة لحل الحشد الشعبي في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، تفاصيل خطة أميركية "لحل" الحشد الشعبي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن "الولايات المتحدة وضعت خطة لحل الحشد الشعبي في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة".

وتابعت ان "ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل الحشد الشعبي، تزامنت مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته خبيراً مستقلاً يعمل على ورقة تنفيذية لنزع السلاح في العراق".

وذكرت ان " بترايوس مكث 5 أيام في بغداد، التقى خلالها مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، وكان مصير مقاتلي الحشد الشعبي في صلب نقاشات جادة".

وحسب خبراء ومصادر أعلامية تؤكد أن أمريكا تعمل منذ فترة طويلة في اتجاه نزع سلاح الحشد الشعبي، الذي قضى على جماعات ارهابية مثل داعش في العراق.

وأفادت ذات المصادر بأن هذه الخطوة شبيه بتلك التي قامت بها أمريكا من خلال مبعوثها الخاص إلى سوريا توم براك، بهدف نزع سلاح حزب الله (المقاومة الاسلامية) في لبنان .

