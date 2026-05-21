إزالة الستار عن "المنظومة الفكريّة لآية اللّه العظمى مكارم الشيرازيّ" بمدينة قم المقدّسة 

21 مايو 2026 - 17:09
رمز الخبر: 1817279
أُقيمت في مدينة قم المقدّسة مراسم إزاحة الستار عن المجموعة القيّمة "المنظومة الفكريّة لآية اللّه العظمى ناصر مكارم الشيرازيّ"، بمشاركة حشدٍ من الشخصيّات العلميّة والحوزويّة، وعرض رسالةٍ مرئيّةٍ لآية اللّه العظمى الشيخ جعفر السبحانيّ.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ شهدت قاعة الاجتماعات في مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلاميّ بمدينة قم المقدّسة، صباح الأربعاء (20 مايو 2026م)، مراسم إزاحة الستار عن مجموعة "المنظومة الفكريّة لآية اللّه العظمى ناصر مكارم الشيرازيّ"، برسالةٍ مرئيّةٍ من آية اللّه العظمى الشيخ جعفر السبحانيّ وبحضور جمعٍ من الأساتذة والفضلاء والباحثين الحوزويّين.

تشتمل مجموعة "المنظومة الفكريّة لآية اللّه العظمى ناصر مكارم الشيرازيّ" على تصنيفٍ موضوعيٍّ شاملٍ لأعماله في مجالات العقيدة، والفقه، والأخلاق، والتفسير، وهي من إعداد ونشر مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلاميّ.

وخلال هذه المراسم، تحدّث كلٌّ من الأستاذ علي أكبر رشاد، وحجّة الإسلام والمسلمين عبد الحسين خسروبناه، وحجّة الإسلام والمسلمين محيي الدين مكارم الشيرازيّ، حيث سلّطوا الضوء على الأبعاد المتنوّعة لأعمال وأفكار آية اللّه العظمى ناصر مكارم الشيرازيّ في المجالات الفقهيّة، والأصوليّة، والكلاميّة، والاجتماعيّة.

كما أكّد آية اللّه العظمى الشيخ جعفر السبحانيّ، في رسالته المرئيّة الموجّهة إلى هذه المراسم، على الأهميّة البالغة لتدوين المنظومات الفكريّة للمراجع العظام، وتقديمها بأسلوبٍ يلبّي تطلّعات الجيل الشابّ والباحثين في الحوزة العلميّة.

وقد لقيت هذه المراسم استقبالاً حارّاً من قبل جمعٍ من الباحثين والطلّاب والأساتذة الحوزويّين، واختُتمت بإزاحة الستار رسميًّا عن هذه المجموعة العلميّة القيّمة.
