ولايتي: خارطة ممرات المنطقة، تُكتب لا بتهديدات واشنطن، بل بالحقائق الميدانية لطهران 

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كتب عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس": ان ترامب بات عالقا بين مفارقة "التهديدات اليومية ضد ايران" و "الزبائن الغاضبين في محطات الوقود الامريكية"؛ مضيفا انه ومن اجل احتواء التضخم الداخلي، فهو بحاجة الى استقرار السوق وخفض اسعار الطاقة.

واضاف: من ناحية اخرى، فان تغير الحسابات في القوقاز وتضاؤل المفردة المفروضة "ممر ترامب(زنغزور)" اظهرا ان خارطة ممرات المنطقة تكتب اليوم لا بفعل تهديدات واشنطن بل في ظل الحقائق الميدانية لطهران.

