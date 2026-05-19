قرار جديد للأوقاف التابعة لحكومة الشرع في سوريا تخص المساجد

19 مايو 2026 - 08:58
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت وزارة الأوقاف السورية التابعة لحكومة الشرع، اعتبار جميع المساجد في الجمهورية العربية السورية منضمة حكما إلى الوزارة اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026.

وأوضحت الوزارة أن "المساجد المشمولة بالقرار ستخضع للإشراف الإداري لمديريات الأوقاف في المحافظات، التي ستتولى تنظيم أوضاعها الإدارية والقانونية وإدراجها ضمن السجلات الرسمية".

وأضافت أن "أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة هذه المساجد ستُسوّى بما ينسجم مع أحكام القرار والتعليمات التنفيذية الصادرة بشأنه".

ويشمل القرار حتى مساجد أو حسينيات تابعة للطائفة الشيعية والعلوية، والتي تواجهات تضييقات بسبب الانتماء في ظل حكومة "أبو محمد الجولاني الارهابي"، الذي استلم الحكومة بدعم مباشر من تركيا.

وتتسم حكومة "أبو محمد الجولاني" بالسلفية المتطرفة، ذات طابع أموي، تنظر الى الأقليات بعين الازدراء والتحقيير .

