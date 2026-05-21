الرئيس الإيراني: الحكومة تدعم تعزيز القوات المسلحة بكل طاقتها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ اعرب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال هذا اللقاء، عن شكره وتقديره لبطولات وتضحيات وأداء القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة الجيش الذي يبعث على الفخر والاعتزاز، في مواجهة الاعتداءات والهجمات الأمريكية والكيان الصهيوني، مشيداً بالردود الحازمة والذكية والرادعة للقوات المسلحة تجاه العدوان.

ووصف بزشكيان في هذا اللقاء دور الجيش الإيراني في تأمين الأمن الوطني، والحفاظ على سلامة الأراضي، وتعزيز الردع الدفاعي، بأنه دور حاسم واستراتيجي، وقال: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة الجيش المؤمن والشعبي والثوري، أظهرت خلال التطورات والتهديدات الأخيرة قوة دفاعية للبلاد بفضل استعدادها العملياتي العالي، وإحاطتها المعلوماتية، وتماسك قيادتها، وقدرتها القتالية الفعالة، ولم تسمح للأعداء بتحقيق أهدافهم الشيطانية ضد الشعب الإيراني.

وأشار بزشكيان إلى ضرورة التعزيز المستمر للبنية الدفاعية ورفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة، وأكد: إن الحكومة تقف إلى جانب القوات المسلحة بكل طاقتها، وستدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز القدرة الدفاعية، والدعم اللوجستي، وتحديث المعدات، وتقوية البنى التحتية العملياتية، وزيادة قدرة الردع للبلاد.

كما أكد على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة في الظروف الإقليمية الحساسة، وأضاف: إن التماسك الوطني، والجاهزية الدفاعية، والحفاظ على قوة القوات المسلحة هي اليوم أهم سند للأمن والاستقرار والهدوء في البلاد في مواجهة التهديدات والحرب المركبة للأعداء.

وفي هذا اللقاء، استعرض اللواء أمير حاتمي آخر الوضع العملياتي، والإجراءات الدفاعية، ومهام الجيش الإيراني في مواجهة الاعتداءات والتحركات العدائية للأعداء، وشرح جزءاً من العمليات والردود التي نُفذت ضد المعتدين، مؤكداً على الاستعداد الكامل لوحدات الجيش المختلفة في المجالات كافة.

كما شرح القائد العام للجيش الإيراني عملية إعادة التأهيل والاستعداد ورفع القدرة القتالية للوحدات خلال فترة الهدنة، وأوضح: إن الجيش الإيراني، بالاستفادة من الخبرات الميدانية، وتعزيز الجاهزية العملياتية، ورفع التنسيق بين القوات، وتحديث القدرات القتالية والدعم اللوجستي، هو مستعد تماماً لتقديم رد حاسم ومُندم يليق بقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه أي تهديد أو اعتداء أو عمل مغامر ضد البلاد.

وأكد اللواء حاتمي على الروح الجهادية والثورية والمُضحية لمنتسبي الجيش، مشيراً إلى أن قوات الجيش الإيراني مستعدة بكل طاقتها للتضحية والفداء في طريق الدفاع عن أمن واستقلال وعزة وسلامة أراضي البلاد وحماية الشعب الإيراني العظيم، ولن تتردد للحظة واحدة في تنفيذ مهامها.

