فيديو | الإعلامي المصري "معتز مطر" يتناول بحلقة خاصة موضوع"إسقاط الجنسية عن 41 عالم دين بحريني"

19 مايو 2026 - 10:26
رمز الخبر: 1816198
مصدر: أبنا
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ الإعلامي المصري معتز مطر يتناول في حلقة خاصة من برنامجه #مع_معتز قضية إسقاط الجنسية واعتقال أكثر من 41 عالم دين بحريني، مستعرضًا مقتطفًا من كلمة سماحة العلامة الشيخ عبدالله الصالح نائب الأمين العام لـ جمعية العمل الإسلامي "أمل" حول إسقاط الجنسية عن 69 مواطنًا بحرينيًا أصيلًا. برنامج #مع_معتز نُشر بتاريخ 17 مايو/أيار 2026 على حساباته على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. #الحرب_على_الشيعة

