طائرات مسيرة كويتية تخرق أجواء عراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت وثيقة سرية لوزارة الدفاع العراقية، أن طائرات مسيرة كويتية اخترقت الأجواء العراقية وشوهدت تحلق في محافظة البصرة بشكل متكرر منتصف شهر شباط الماضي.

وذكرت وسائل إعلامية عراقية ان "وزارة الدفاع العراقية أصدرت وثيقة سرية بتاريخ 24 شباط الماضي استندت إلى تقارير ومواقف يومية لقيادة القوات البحرية العراقية تؤكد أنه خلال الفترة بين 16 و17 من نفس الشهر تم مشاهدة طائرات مسيرة كويتية في سماء منطقة أم قصر في محافظة البصرة".

أوضحت الوثيقة أن "هذه الطائرات كانت قادمة من الأراضي الكويتية ويتراوح عددها من 8 إلى 15 طائرة على شكل أسراب كل سرب يضم ثلاث طائرات وتم إبلاغ مركز عمليات الدفاع الجوي في محافظة البصرة بالحادث".

كما شوهدت طائرة مسيرة ذات جناح يعتقد أنها قادمة من الأراضي الكويتية في ناحية أم قصر وهي تتجه نحو المنطقة الحرة ثم اختفت عن الأنظار.

وطلبت الوثيقة الحصول على موافقة رئيس الوزراء آنذاك محمد شياع السوداني على قيام وزارة الخارحية بتقديم مذكرة احتجاج ضد الخروقات المتكررة من الجانب الكويتي.

