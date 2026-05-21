وحدة التعليم القرآني النسوي تقيم محفلاً قرآنيًا بالتزامن مع مناسبة زواج النورين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أحيت وحدة التعليم القرآني النسوي محفلًا قرآنيًا مباركًا، تزامنًا مع ذكرى زواج النورين (عليهما السلام) في أجواءٍ إيمانيةٍ جسّدت روح المناسبة وعمق دلالاتها التربوية والروحية.

وأكّدت مسؤولة وحدة التعليم القرآني النسوي الخادمة دلال الطباطبائي للمركز الخبري: "استُهلّ المحفل بتلاوةٍ عطرةٍ من آيات الذكر الحكيم، تلتها تواشيح ولائية عبّرت عن عظمة هذه المناسبة المباركة ومكانتها في الوجدان الإسلامي، فيما شهدت الفعالية إقامة مناظرة قرآنية مميزة بين طالبات دورة (الكوثر) الحضورية حول المعارف وعلوم القرآن الكريم.

وأضافت: "كما تضمّن المحفل الاحتفاء بإحدى الحافظات من محافظة بابل، التي أتمّت حفظ القرآن الكريم بالتزامن مع هذه الذكرى المباركة، في مشهد احتفائي يعكس أثر البرامج القرآنية في رعاية الحافظات".

الجدير بالذكر أنّ هذه الفعالية تأتي ضمن رؤية الوحدة الهادفة إلى تعزيز الوعي القرآني لدى الفتيات والنساء، وربط مسيرتهن التربوية بالمناسبات الدينية ذات الأبعاد القيمية العميقة. وقد عكست المستويات المتميزة التي شهدتها الفعالية ثمرة الجهود المبذولة في البرامج القرآنية.

