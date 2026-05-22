وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كشفت صحيفة أمريكية عن تراجع حاد في احتياطي الصواريخ الأمريكية نتيجة دفاعها عن الكيان الصهيوني خلال العدوان المشترك ضد إيران.

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" عن أن الولايات المتحدة أطلقت خلال الحرب على إيران جزءاً كبيراً من صواريخها من أجل حماية إسرائيل، مما أدى إلى تراجع حاد في مخزونها المتقدم من الصواريخ.

وحسب التقرير، فإن الجيش الأمريكي أطلق خلال العدوان على إيران أكثر من 200 صاروخ من نظام "ثاد" (THAAD) الدفاعي للدفاع عن الكيان الصهيوني.

وكتبت "واشنطن بوست" أن هذا الرقم يعادل تقريباً نصف إجمالي مخزون هذه الصواريخ لدى البنتاغون.

