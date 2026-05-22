  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

يهود اصفان يجددون العهد والميثاق مع قائد الثورة الاسلامية

22 مايو 2026 - 09:34
رمز الخبر: 1817425
يهود اصفان يجددون العهد والميثاق مع قائد الثورة الاسلامية

جدد اليهود في مدينة اصفهان بمراسم معنوية وفائهم للجمهورية الاسلامية الايرانية واكدوا تضامن الوسط اليهودي مع النظام ونهج القيادة.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ عشية عيد "شاووعوت 5786 العبري"، اكد يهود مدينة اصفهان (وسط) العهد والميثاق مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي وحيوا ذكرى الامام الشهيد والشهيد اية الله رئيسي واكدوا صمود الشعب الايراني بوجه المؤامرات العسكرية لامريكا والكيان الصهيوني.

وتزامنا مع ذكرى استشهاد اية الله ابراهيم رئيسي وعشية عيد "شاووعوت" (العيد الكبير او عيد الزهور لدى اليهود) ويصادف سنة 5786 العبرية، عقدت مراسم في كنيس کترداوید التاريخية باصفهان لتجديد العهد والميثاق مع اهداف الجمهورية الاسلامية.

وجدد المشاركون في هذه المراسم المعنوية وفائهم للجمهورية الاسلامية الايرانية واكدوا تضامن الوسط اليهودي مع النظام ونهج القيادة.

..................

انتهى / 232

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha