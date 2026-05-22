يهود اصفان يجددون العهد والميثاق مع قائد الثورة الاسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ عشية عيد "شاووعوت 5786 العبري"، اكد يهود مدينة اصفهان (وسط) العهد والميثاق مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي وحيوا ذكرى الامام الشهيد والشهيد اية الله رئيسي واكدوا صمود الشعب الايراني بوجه المؤامرات العسكرية لامريكا والكيان الصهيوني.

وتزامنا مع ذكرى استشهاد اية الله ابراهيم رئيسي وعشية عيد "شاووعوت" (العيد الكبير او عيد الزهور لدى اليهود) ويصادف سنة 5786 العبرية، عقدت مراسم في كنيس کترداوید التاريخية باصفهان لتجديد العهد والميثاق مع اهداف الجمهورية الاسلامية.

وجدد المشاركون في هذه المراسم المعنوية وفائهم للجمهورية الاسلامية الايرانية واكدوا تضامن الوسط اليهودي مع النظام ونهج القيادة.

..................

انتهى / 232