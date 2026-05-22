وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي مساء أمس الخميس، التكهنات الإعلامية حول تفاصيل المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب بما في ذلك قضية المواد المخصبة أو مسألة التخصيب.

وقال بقائي: إن تركيز المفاوضات في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأن الادعاءات المطروحة في وسائل الإعلام حول القضايا النووية، بما في ذلك المواد المخصبة أو مسألة التخصيب، هي مجرد تكهنات إعلامية ولا تتمتع بأي مصداقية.

واضاف قائلا : "لا يمكن تأكيد أي من التكهنات التي طرحت في الأيام الأخيرة حول الأبعاد المختلفة للمفاوضات".

وأوضح بقائي أن الإعلام الدقيق حول تفاصيل المفاوضات سيتم من قبل المسؤولين الرسميين المخولين والمتحدث باسم فريق المفاوضات.

