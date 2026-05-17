الشهيد لاريجاني كان متمكنا من الأدب الدولي ودبلوماسيه

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ ابنا ــ تحدث أن آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، في مقابلة عن أبرز صفات الشهيد علي لاريجاني، وقال: إن الشهيد لاريجاني كان ملتزمًا بالولاية بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ إنسانًا عاقلًا وحكيمًا ومفكرًا وسياسيًا ذا حكمة.

وأضاف سماحته: خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، كان تحليل الشهيد لاريجاني أدق وأعمق من الآخرين، وكان يشرح يومًا بعد يوم مسار الحرب باستخدام مفردات مناسبة.

وأشار آية الله رمضاني إلى أنه ربما حدثت أحيانًا بعض حالات الجفاء بحقه، إلا أن ما كان يمثل الأصالة بالنسبة له هو النظام والثورة والولاية، مبينا: بحسب معرفتي الشخصية به، فإنه كان من الأشخاص الملتزمين حقًا بالولاية.

وفي حديثه عن الجوانب الشخصية للشهيد لاريجاني، قال: إن الكثير من أبعاده الشخصية وتوكله وتوسله لا تزال غير معروفة، فعلى سبيل المثال كان يصوم أشهر رجب وشعبان ورمضان.

وأكد الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع): كلما اجتمعنا به وتحدث، كانت العقلانية والمعنوية والعدالة واضحة في حديثه.

كما أشار آية الله رمضاني إلى إلمام الشهيد لاريجاني بالأدبي الدولي، وقال: كان متمكنًا من لغة العلاقات الدولية، وكان يعرف كيف يستخدم المفردات المناسبة في الساحة الدبلوماسية لمواجهة الأعداء؛ ولذلك كان خصومه منزعجين من تعابيره وكان يواجه تهديدات بسبب ذلك.

وفي ختام حديثه، قال سماحته عن أمنية الشهيد لاريجاني: إنه كان يحب القائد الشهيد للثورة حبًا كبيرًا. وأضاف أن أمنية أولئك الذين كانوا من أكثر الشخصيات نشاطًا وتأثيرًا في الثورة والدبلوماسية قبل الثورة وبعدها هي الشهادة، وكانت هذه أيضًا أمنية الشهيد لاريجاني وقد نالها.

...........

انتهى/ 278