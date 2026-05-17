الزيدي يتسلّم منصبَه رسميًا ويُصدر حزمة توجيهات الى وزراء حكومته

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أطلق رئيس الوزراء الجديد علي فالح الزيدي بعد أن تسلّمه منصبه رسميا، أمس السبت، حزمة من 15 توجيهاً حكومياً خلال أول جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تضمنت كشف الذمة المالية للوزراء، وتفعيل قانون الضمان الصحي، وتسريع التحول الرقمي، ومعالجة أزمة الكهرباء، إلى جانب تشديده على مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الحكومية ودعم المشاريع المتلكئة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن الزيدي ترأس، (أمس السبت)، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء وأصدر حزمة من التوجيهات إلى الوزراء، مبيناً أنه استمع إلى مداخلات الوزراء عن واقع الوزارات، وسبل العمل لرسم خطوط حلول عامة للإشكالات الخاصة بها من أجل اعتمادها من قبل الحكومة.

وعن توجيهات الزيدي إلى وزرائه، قال البيان إنها "تشكل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة واهدافها واولوياتها والتي تصب في خدمة المواطن، والارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي وتطوير الأداء المؤسساتي".

فقد وجه الزيدي برسم سياسة اقتصادية متكاملة للبلد، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وأن تكون وزارة النفط ليست مجرد وزارة لبيع النفط الخام وانما وزارة للقيمة المضافة لزيادة الانتاج والتصدير وتطوير القطاع النفطي، كما وجه وزارة الخارجية بإعداد اوراق سريعة حول ملفات اعادة تفعيل العلاقات العراقية مع المحيط العربي والاقليمي والدولي، وشدد على وزارة الكهرباء بإعداد ورقتين واحدة للحلول السريعة لمعالجة الكهرباء في الصيف الحالي، والاخرى بعيدة المدى لمعالجة تطوير الشبكة الكهربائية، فيما وجه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات والنقل، فقد أوعز الزيدي بالعمل المكثف لإكمال التحول الرقمي الشامل وحوكمته، وان تسهم وزارة النقل في دعم اقتصاد البلد ورفع موازنة الدولة، من خلال خط شروع واضح ومحدد في تنفيذ طريق التنمية والإسراع في ربط العراق بسلاسل التجارة العالمية.

