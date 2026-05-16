إطلاق تطبيق "عرفني حجتك" لتعزيز الوعي الديني والثقافي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم التربية والتعليم التابع للعتبة الحسينية المقدسة، عن إطلاق تطبيق (عرفني حجتك)، وذلك بهدف تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المتعلمين بأساليب حديثة وتفاعلية.

وقال معاون رئيس القسم الدكتور علاء الصالحي، في حديث له، إن "قسم التربية والتعليم التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اطلق تطبيق (عرفني حجتك)، وذلك بهدف تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المتعلمين بأساليب حديثة وتفاعلية".

وأوضح أن "تطبيق (عرفني حجتك) يصنف ضمن التطبيقات والألعاب الهادفة، إذ يقدم محتوى معرفيا خاصا بالإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)، عبر مجموعة من الأسئلة والقصص المقروءة التي تطرح بصيغة تنافسية وتفاعلية تجذب المتعلمين".

وأضاف أن "التطبيق يهدف إلى إيصال المعرفة الدينية وتعزيز الرابطة بين المتعلمين وإمام زمانهم بأسلوب شيق ومحبب، فضلا عن استثمار أوقات الفراغ بما ينفعهم علميا وتربويا"

وبين أن "التطبيق يسهم في إبعاد الطلبة عن الانشغال بالألعاب غير الهادفة، من خلال توفير بديل يجمع بين الفائدة والمتعة، ويساعد على ترسيخ الثقافة المهدوية لدى الأجيال الناشئة"، مشيرا إلى أن ""التطبيق متوفر عبر نظامي (IOS و Android)".

ويذكر أن إطلاق التطبيق جاء ضمن فقرات حفل تكريم الطلبة الأوائل الذي أقامته مدارس مجموعة وارث التربوية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، احتفاء بالمتفوقين ودعما للمسيرة التعليمية والتربوية.

