رويترز تكشف عن اعتداءات سعودية وكويتية سرية استهدفت المقاومة الاسلامية في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشفت وكالة رويترز العالمیة في تقرير حصري، عن تنفيذ عمليات عسكرية جوية وصفتها بـ“السرية” داخل العراق خلال فترة العدوان الامريكي الصهيوني على ايران، استهدفت مواقع قالت إنها تعود للمقاومة العراقية المتحالفة مع إيران.

وبحسب ما نقلته الوكالة وترجمته "بغداد اليوم"، فإن طائرات سعودية أقلعت بشكل غير معلن ونفذت ضربات داخل الأجواء العراقية ضد مواقع تابعة لـ“فصائل عراقية متحالفة مع إيران” .

وأضاف التقرير أن الكويت شاركت أيضاً في عمليات مماثلة عبر قواتها الجوية، ضمن تحركات خليجية هدفت – بحسب الوكالة – إلى الرد على هجمات أو مصادر نيران انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت قواعد عسكرية امريكية في دول الخليج الفارسي .

وأشارت رويترز إلى أن هذه العمليات جاءت ضمن “سياسة واسعة وخفية” تبنتها بعض دول الخليج الفارسي للمشاركة في العدوان الامريكي الصهيوني على ايران والمقاومة العراقية.

وأثارت تقارير إعلامية دولية خلال الأشهر الأخيرة جدلا واسعا بشأن وجود قواعد سرية صهيونية متحركة وتحركات عسكرية أو استخبارية غير معلنة داخل الأراضي العراقية، وسط مطالبات سياسية وشعبية بتوضيح الحقائق المتعلقة بالسيادة والأمن الوطني.

