بزشكيان يثمن موقف المرجع السيستاني ويشكره على مساعدته للشعب الايرني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، شكره للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، على موقفه الداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتضررين من “العدوان الأخير”.

وقال بزشكيان في بيان، إنه “يرفع أسمى آيات الشكر للدعم السخي الذي أولاه سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتضررين من العدوان الأخير”، مثمناً “تضامن الشعب العراقي الشقيق”.

وأضاف أن “المرجعية الدينية استمرت دائماً حصناً منيعاً وسنداً راسخاً للمظلومين”، مشيداً بمواقف السيد السيستاني تجاه قضايا المنطقة.

