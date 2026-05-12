مجاهدو حزب الله يقصفون تجمّعا لآليات وجنود صهاينة في مناطق ببلدة رشاف وصور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، استهدافَ تجمّعٍا لآلياتٍ وجنودِ الجيشِ الإسرائيليّ بصليةٍ صاروخيةٍ في بلدة رشاف.

وذكر بيان للحزب انه" دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخية".

واضاف الحزب في بيان ثان، انه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، تصدّى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 15:05 الإثنين 11-05-2026 لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء منطقة صور بصاروخ أرض جوّ".

