اجتماع عراقي وايراني لتعزيز التنسيق الأمني المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية

فقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عقدت اللجنة الأمنية العليا العراقية – الإيرانية اجتماعاً في بغداد، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، ان الاجتماع "بحث عددا من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والتطورات الإقليمية في المنطقة".

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز التنسيق الأمني المشترك، وتشديد إجراءات ضبط الحدود، ومنع أي عمليات تسلل أو تحركات للجماعات الإرهابية أو المسلحة التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة، كما استعرض الجانب الإيراني معلومات تتعلق بأنشطة بعض الجماعات المسلحة الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان".

واتفق الجانبان بحسب البيان "على مواصلة التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمعالجة هذا الملف بشكل جذري، بما يضمن منع أي نشاط يهدد الأمن الإقليمي أو يخل باستقرار المنطقة".

من جانبه، جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، تأكيد موقف العراق الثابت، المستند إلى الدستور ومبادئ حسن الجوار، برفض استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي أعمال عدائية أو عمليات أمنية أو عسكرية تستهدف دول الجوار.

كما شدد على التزام العراق الكامل بعدم السماح لأي جهة أو جماعة باستغلال أراضيه للإضرار بأمن واستقرار الدول المجاورة، انطلاقاً من حرص بغداد على ترسيخ الأمن الإقليمي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز الاستقرار المشترك.

.....................

انتهى / 323