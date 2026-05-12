قاليباف: نحن مستعدون لكافة الخيارات والعدو سيصدم بالنتائج

فقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن إيران مستعدة لجميع الخيارات.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في منشور له على منصة إكس: إن قواتنا المسلحة جاهزة لردٍّ قاسٍ وليكون درساً لأي عدوان.

وأضاف، إن الاستراتيجيات والقرارات الخاطئة ستؤدي دوماً إلى نتائج خاطئة؛ وهذا ما أدركه العالم أجمع من قبل.

وتابع، نحن مستعدون لكافة الخيارات؛ وسوف يُصدمون بالنتائج.

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أنه لا سبيل سوى الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني الواردة في المبادرة ذات الـ 14 بنداً.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي أكد في منشور له على منصة إكس، أنه لا خيار أمام الأطراف الأخرى سوى الإذعان لحقوق الإيرانيين المشرعة في المقترح المكون من 14 بنداً.

وشدد على أن أي مقاربة بديلة ستكون عديمة الجدوى وستؤدي حتماً إلى سلسلة من الإخفاقات المتلاحقة.

وأضاف: كلما زاد تسويفهم، سيدفع دافعو الضرائب الأمريكيون ثمناً باهظاً من جيوبهم.

